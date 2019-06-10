U-10 Ligi şampiyonu Şükrüpaşa Spor oldu

Edirne
U-10 Basketbol Ligi'nin şampiyonu Şükrüpaşa Spor Kulübü oldu.
Ligde mücadele eden 5 takım Mimar Sinan
Spor Salonu'nda birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı.
Ligin şampiyonu, yenilgisiz olarak mücadele eden Şükrüpaşa Spor Kulübü oldu.
İkinciliği DSİ A takımı, üçüncülüğü DSİ B takımı dördüncülüğü Edirne Yıldızları takımı elde etti.
Başantrenör Onur Güler, antrenörler Arda İşlekeller, Emincan Çınar
, Serkan
Altındiş'in çalıştırdığı şampiyon takım kupasını Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen törenle İl Basketbol Temsilicisi Gökhan Bilgin'den aldı.
Kaynak: AA
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