10.06.2019 11:05
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U-10 Ligi şampiyonu Şükrüpaşa Spor oldu

U-10 Ligi şampiyonu Şükrüpaşa Spor oldu

Edirne U-10 Basketbol Ligi'nin şampiyonu Şükrüpaşa Spor Kulübü oldu.

Edirne U-10 Basketbol Ligi'nin şampiyonu Şükrüpaşa Spor Kulübü oldu.
Ligde mücadele eden 5 takım Mimar Sinan Spor Salonu'nda birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı.
Ligin şampiyonu, yenilgisiz olarak mücadele eden Şükrüpaşa Spor Kulübü oldu.
İkinciliği DSİ A takımı, üçüncülüğü DSİ B takımı dördüncülüğü Edirne Yıldızları takımı elde etti.
Başantrenör Onur Güler, antrenörler Arda İşlekeller, Emincan Çınar, Serkan Altındiş'in çalıştırdığı şampiyon takım kupasını Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen törenle İl Basketbol Temsilicisi Gökhan Bilgin'den aldı.
Kaynak: AA
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