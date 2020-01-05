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U-15 Liginde büyük heyecan

15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var. Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U-15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

05.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:27 U-15 Liginde büyük heyecan
U-15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var. Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U-15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. A Grubunda Şimşekspor ve B Grubunda OSB Atletikspor namağlup yollarına devam ediyor.

İşte haftanın sonuçları;

A Grubu

Talasgücü Belediyespor 0-7 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Şekerspor 5-1 Argıncık Esnafspor

Trabzon 3861 8-1 Pınarbaşı Belediyespor

Kayseri Demirspor 0-2 Kılıçaslan Yıldızspor

B Grubu

Develispor 2-2 Doğa Gençlikspor

Kalespor 3-0 Kayserigücü FK

Kayseri OSB Atletikspor 1-0 Erkiletspor

Hacılar Erciyesspor (BAY) - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, OSB, Spor

Kaynak: İHA

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