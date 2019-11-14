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"U" dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı.

14.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:36
'da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, yolunda meydana geldi. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde Çat istikametinden gelen bir otomobil dönüşün yasak olduğu kavşakta "U" dönüşü yapmak isterken diğer istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. MOBESE kameralarına saniye saniye yansıyan kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. - ERZURUM

Erzurum, Çat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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