ALTINORDU'nun 5- 7 Nisan
tarihleri arasında 6'ncı kez düzenleyeceği Uluslararası U12 İzmir
Cup'ta gruplar belli oldu. 24 ülkeden 51'i yabancı toplam 72 takımın mücadele edeceği turnuva, 9'ar takımlı 8 gruptan oluştu. Milan
, Ajax
, Chelsea
, Manchester City
, PSV, Monaco, Benfica
, Anderlecht
, AZ Alkmaar, Kızılyıldız, Hamburg, Celta Vigo
, Atalanta
ve Parma
gibi Avrupa
'nın en iyi 12 yaş ekiplerinin mücadele edeceği turnuvada Altınordu
'nun F Grubu'ndaki rakipleri Montpellier
, Parma, PSV, Rostov
, Wolverhampton, Akhisarspor ve İzmir BŞB oldu. Selçuk
'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenecek dev organizasyonda Süper Lig ekipleri Beşiktaş
, Fenerbahçe
, Galatasaray
, Trabzonspor
, Bursaspor
, Kayserispor
, Konyaspor
, Antalyaspor
, Kasımpaşa
, Başakşehir
, Sivasspor
, Ankaragücü
ve Rizespor
'un yanı sıra İzmir takımları Göztepe, Karşıyaka
, Bucaspor
, İzmirspor
ve Altay
da yer alacak. İlk iki gün oynanacak grup maçlarını ilk 4 sırada bitiren ekipler final serisine kalacak ve şampiyon, 7 Nisan Pazar günü belli olacak.
A GRUBU: Anderlecht, AZ Alkmaar, Bursaspor, Celtic
, Konyaspor, Lille, Neftçi PFK, Sigma Olomouc, Slask Wroclaw
B GRUBU: Antalyaspor, Aspire Academy, Crvena Zvezda
, Fenerbahçe, Hamburg, KRC Genk
, Leicester City
, Metz, Porto
C GRUBU: AIK Solna, Beşiktaş, Celta Vigo, Chelsea, Karşıyaka, Kayserispor, Odense
, St. Pauli, Zenit
D GRUBU: Atalanta, Galatasaray, Hammarby, İzmirspor, Kasımpaşa, Manchester City, O. Ljubljana
, Marsilya
, Rangers
E GRUBU: AC Milan, AEK, Ajax, Altay, Başakşehir, Brommapojkarna, Charleroi
, Rizespor, Southampton
F GRUBU: Altınordu, Akhisarspor, Başakşehir, Montpellier, PAOK, Parma, PSV, Rostov, Wolverhampton
G GRUBU: Ankaragücü, Benfica, Cardiff City, Club Brugge
, Gabala, Göztepe, Grasshopper, Twente
, Valencia
H GRUBU: Beroe, Bucaspor, Dinamo Zagreb
, Krasnodar
, Lazio
, Midtjylland
, Monaco, Sivasspor, Trabzonspor - İzmir
Milan, 7 Nisan, Altınordu, İzmir, Spor
Kaynak: DHA