Kayseri
'nin ev sahipliğinde yapılan U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası sona erdi. Adana
, Mersin
, Gaziantep
, Hatay
ve Kayseri'den 2 takım, Konya
, Kahramanmaraş
ve Niğde
'den 1 takım olmak üzere 13 takımın mücadele ettiği turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Hafta sonu yapılan final müsabakasında Çukurova Üniversitesi
ile Mersin Bahçeşehir Koleji mücadele etti.
117-59'luk farkla Çukurova Üniversitesi galip gelmeyi bilerek, Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ
Mersin, Kayseri, basketbol, Spor
Kaynak: İHA