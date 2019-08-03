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U14 kız basketbol şenliği sona erdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Arge Basket Kulübü işbirliği ile düzenlenen U14 Kız Basketbol Şenliği sona erdi.

03.08.2019 09:18 U14 kız basketbol şenliği sona erdi

Denizli, Sakarya, Şırnak ve Eskişehir'den toplamda 6 takımın katıldığı şenlikte kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Çocukların gelişimi için düzenli spor yapmalarını sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Arge Basket Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği U 14 Kız Basketbol Şenliği sona erdi. U14 Kız Basketbol Şenliği'ne Denizli Servergazi Kulübü,Sakarya Ant Spor Organizasyon Spor Kulübü, Şırnak Gelişim Spor Kulübü ve Eskişehir'den takımlar katıldı. Birbirinden çekişmeli ve zevkli karşılaşmaların yaşandığı şenlikte katılan tüm sporculara madalya verildi.

U14 kız basketbol takımlarının tecrübe kazanmaları için düzenlenen turnuvada sporcular yeni sezon öncesi performanslarını sergileme şansı yakaladı.

U 14 Kız Basketbol Şenliği sonrası etkinliğe şehir dışından katılan takımların sporcuları Eskişehir'i gezdiler. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan tesisleri gezen sporcular Eskişehir'e hayran kaldıklarını ifade ederek aileleri ile birlikte tekrar gelmek istediklerini söylediler.


Eskişehir, basketbol, Güncel

Kaynak: Bültenler

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