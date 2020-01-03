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U14 Milli Takım seçme maçlarının Kayseri etabı tamamlandı

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.

03.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:02 U14 Milli Takım seçme maçlarının Kayseri etabı tamamlandı
Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.

Atatürk Kompleksi Dış Saha'da oynanan seçme maçı ile devam eden 14 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene TFF'nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izlendi.

Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon 29 Ocak 2020 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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