U14 Türkiye Şampiyonası Bilecik ayağı sona erdi

Bilecik
'in ev sahipliğini yaptığı U14 Türkiye
Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında
final maçında 2 Bursa
takımı karşı karşıya gelirken, maçı Hüdavendigar Dikkaldirim Spor kazandı.
2018-2019 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile son buldu. Şampiyonanın Bilecik ayağına İstanbul
temsilcileri Sekbanlar Spor, Damlaspor, Bursa temsilcileri TSE Arabayatağı Spor, Hüdavendigar Dikkaldırım Spor, Edirne
temsilcisi Fatih
Spor ve Tekirdağ
temsilcisi Çorlu
Fener Spor katıldı. Finale Bursa takımları olan TSE Arabayatağı Spor, Hüdavendigar Dikkaldırım Spor kaldı. İstasyon Sentetik Saha'da oynanan müsabakası 1-0 kazanan Hüdavendigar Dikkaldirim Spor 2'inci tura yükselmeyi hak kazandı. Şampiyon kupasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol
İl Temsilcisi Engin Toku'nun elinden aldı. - BİLECİK
Bursa
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Kaynak: İHA