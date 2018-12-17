U16 Ligi A Grubu 9.hafta

U-16 Ligi A Grubu 9.hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor
ile Kayseri Atleitkspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kayseri Şekerspor A Grubunu 24 puanla namağlup tamamlarken, Kayseri Atletikspor ise ilk mağlubiyetini almasına rağmen ikinci sırada tamamladı. İki takımda adını U-16 Liginde Play-Off Grubuna yazdırdı.
Stat: Erkilet
Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlı xxx, Mehmet Kaya
xxx, Sami Yılmaz
xxx
Kayseri Şekerspor U16: Mehmet Eser xxx, Mustafa Kırbaş xxx, Mustafa Eren
Zorlu xxx, Emre Erciyes
xxx, Zafer Sunca xxx, Emre Fındık xxx, Emre Akdoğdu xxx, Hasan Aksoy
xxx, Ahmet Işık
xxx, Ömer Faruk Karadoğan xxx, İlkay Karakoç xxx
Kayseri Atletikspor U16: Adem Özdemir x, İlhan Sefa Köroğlu x, Emre Karakaya
x, Muhammed Yasin Bilir x, Adem Aksoy x, Ali Çakıcı x, Ömer Yıldız
x, Hamza Efehan Gürpınar
x (Egemen Polat x dk 55) Batuhan Sancak x, Tunahan Eroğlu x, Emirhan Kersanlı x
Goller: İlkay Karakoç, Emre Akdoğdu, Emre Fındık (Kayseri Şekerspor U-16) Egemen Polat (Kayseri Atletikspor U-16) - KAYSERİ
Kayseri Şekerspor,Kayseri
Kaynak: İHA