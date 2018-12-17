17 Aralık 2018, 10:39
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U16 Ligi A Grubu 9.hafta

U16 Ligi A Grubu 9.hafta

16 Ligi A Grubu 9.hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor ile Kayseri Atleitkspor karşı karşıya geldi.

U-16 Ligi A Grubu 9.hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor ile Kayseri Atleitkspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kayseri Şekerspor A Grubunu 24 puanla namağlup tamamlarken, Kayseri Atletikspor ise ilk mağlubiyetini almasına rağmen ikinci sırada tamamladı. İki takımda adını U-16 Liginde Play-Off Grubuna yazdırdı.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Hattatioğlı xxx, Mehmet Kaya xxx, Sami Yılmaz xxx

Kayseri Şekerspor U16: Mehmet Eser xxx, Mustafa Kırbaş xxx, Mustafa Eren Zorlu xxx, Emre Erciyes xxx, Zafer Sunca xxx, Emre Fındık xxx, Emre Akdoğdu xxx, Hasan Aksoy xxx, Ahmet Işık xxx, Ömer Faruk Karadoğan xxx, İlkay Karakoç xxx

Kayseri Atletikspor U16: Adem Özdemir x, İlhan Sefa Köroğlu x, Emre Karakaya x, Muhammed Yasin Bilir x, Adem Aksoy x, Ali Çakıcı x, Ömer Yıldız x, Hamza Efehan Gürpınar x (Egemen Polat x dk 55) Batuhan Sancak x, Tunahan Eroğlu x, Emirhan Kersanlı x

Goller: İlkay Karakoç, Emre Akdoğdu, Emre Fındık (Kayseri Şekerspor U-16) Egemen Polat (Kayseri Atletikspor U-16) - KAYSERİ Kayseri Şekerspor,Kayseri
Kaynak: İHA

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