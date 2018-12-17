U16 Liginde Perde Kapandı

Kaynak: İHA

2018-2019 futbol sezonu U-16 Liginde perde hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. A ve B Grubunda toplam 20 takımın mücadele ettiği U-16 Liginde 6 takım adını Play-Off'a yazdırmayı başardı.Sezon başından sezon sonuna kadar büyük mücadele şeklinde gaçan U-16 Liginde heyecan son haftaya kadar sürdü. A Grubunda Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor, Kılıçaslan Yıldızspor ve B Grubunda Erkiletspor, Kocasinan Şimşekspor ve Talasgücü Belediyespor takımları Play-Off Grubuna kaldılar. 6 takım arasında oynanacak olan Play-Off maçlarında ilk 2 sırayı alan takımlar Kayseri'yi Türkiyes Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanacaklar. - KAYSERİ