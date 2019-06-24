24.06.2019 12:21
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U16 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Programı açıklandı

U16 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Programı açıklandı

Kayseri OSB Atletikspor, U16 Türkiye Şampiyonasında 2.Kademe Grubunda Gaziantep'te mücadele edecek.

Kayseri OSB Atletikspor, U16 Türkiye Şampiyonasında 2.Kademe Grubunda Gaziantep 'te mücadele edecek.

2018 - 2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları Birinci Kademe'de grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 6'şar takımlı Manisa , Bolu , Gaziantep gruplarında 25 - 28 Haziran 2019 tarihlerinde ve 4 takımlı Ordu grup merkezinde 26-28 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak. Final müsabakaları ise İkinci Kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla 5 - 6 Temmuz 2019 tarihlerinde eleme usulüyle oynanacak. Gaziantep grubunda Osmaniye FK, Diyarbakırspor ile mücadele edecek olan Kayseri OSB Atletikspor yarın başlayacak olan Türkiye Şampiyonasında ilk maçı BAY olarak geçecek. Yarın oynanacak olan Osmaniye FK ile Diyarbakırspor maçının ardından Kayseri OSB Atletikspor ilk maçını Osmaniye FK ile oynayacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri , Gaziantep , Türkiye , Spor

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