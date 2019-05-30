U18 Atletizm Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe ve ENKA oldu

ANKARA/ DHA

Spor Toto U18 Atletizm Ligi finalleri Kütahya'da 8'er takımın katılımıyla yapıldı. İki gün süren yarışmaların ardından erkeklerde Fenerbahçe, kızlarda ENKA lig şampiyonu oldu.

U18 Erkekler Ligi'nde Fenerbahçe, 19 branşın 13'ünde birincilik elde ederken, toplamda 136 puana ulaşarak şampiyonluğa uzandı. Sarı-lacivertli takımda Berke Akçam, 110 metre engelli ve 400 metre engellide aldığı birinciliklerin yanı sıra her iki seans sonundaki bayrak yarışında da takımının galibiyetlerine katkı yaptı.

Erkekler liginde ilk günü üçüncü sırada geçen ENKA, ikinci günde toparlandı ve 119 puanla lig ikinciliğine ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor 107 puanla üçüncü olurken, Galatasaray da 90 puanla ligi dördüncü tamamladı.

Kızlarda ise ENKA, 129 puan toplayarak lig şampiyonluğunu alan takım oldu. Fenerbahçe'nin 116 puanla ikinci olduğu ligde Beşiktaş, ikinci gün atak yapan Bursa BŞB'yi bir puan farkla geçip 87 puanla kürsüye çıkan üçüncü ekip oldu. ENKA'da öne çıkan isimlerin başında 100-200 metre dublesiyle birlikte bayrak yarışlarında da takımını sırtlayan Simay Özçiftçi'ydi.

ENKA'DAN BAYRAK REKORU

Yarışmaların ilk gününde Berke Akçam'ın 110 metre engelli rekorundan sonra ikinci günde de ENKA takımı, İsveç Bayrak'ta Türkiye rekoru kırdı. Kızlar liginin son yarışı olan 100-200-300 ve 400 metreden oluşan İsveç Bayrak yarışında Helin Nur Cengiz, Simay Özçiftçi, Zeynep Olur ve Aleyna Tok'tan oluşan ENKA, 2: 14.05 koşarak, 2: 15.40'lık eski rekoru bir saniyeden fazla geliştirdi. Yarışta ikinci olan Fenerbahçe takımı da eski rekordan daha iyi (2: 14.85) derece yaptı.

Kaynak: DHA