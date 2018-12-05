05 Aralık 2018, 16:04
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U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Dörtlü Turnuva Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

U18 Milli Takımı

U18 Futbol Milli Takımı’nın 11-15 Aralık 2018 tarihleri arasında Hırvatistan’da katılacağı Uluslararası Dörtlü Turnuva’nın aday kadrosu belli oldu.

U18 Futbol Milli Takımı'nın 11-15 Aralık 2018 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak. 10 Aralık 2018 Pazartesi günü Zagreb'e geçecek Milliler, turnuvadaki ilk maçında 11 Aralık 2018 Salı günü TSİ 13.00'te Pula şehrinde Bosna Hersek ile karşılaşacak.

U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Muhammet Taha Tepe (Altınordu A.Ş.)

Defans: Atakan Gündüz (Altınordu A.Ş.), Berk Akdemir (Galatasaray A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kalafat (Beşiktaş A.Ş.), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Can Esendemir (Altınordu A.Ş.)

Orta saha: Atalay Yıldırım (Altınordu A.Ş.), Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu A.Ş.), Doğukan Efe (Osmanlıspor FK), Fırat Güllü (Galatasaray A.Ş.), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş A.Ş.), Oğuzhan Köseoğlu (Ümraniyespor), Taha Tunç (Pendikspor)

Forvet: Burak Yasin Yeşilay (Fortuna Düsseldorf), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir FK)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ahmet Ceyhan

Ay-yıldızlıların TSİ maç programı ise şöyle:

11.12.2018

13.00 Türkiye - Bosna Hersek

17.00 Karadağ - Hırvatistan

13.12.2018

13.00 Türkiye - Karadağ

17.00 Hırvatistan - Bosna Hersek

15.12.2018

12.00 Bosna Hersek - Karadağ

16.00 Hırvatistan - Türkiye - İSTANBUL Futbol,Hırvatistan
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:04