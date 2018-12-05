U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Dörtlü Turnuva Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

U18 Futbol
Milli Takımı'nın 11-15 Aralık
2018 tarihleri arasında Hırvatistan
'da katılacağı Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak. 10 Aralık
2018 Pazartesi günü Zagreb
'e geçecek Milliler, turnuvadaki ilk maçında 11 Aralık 2018 Salı günü TSİ 13.00'te Pula şehrinde Bosna Hersek
ile karşılaşacak.
U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor
), Muhammet Taha Tepe (Altınordu
A.Ş.)
Defans: Atakan Gündüz (Altınordu A.Ş.), Berk Akdemir (Galatasaray
A.Ş.), Erdoğan Kaya
(Beşiktaş
A.Ş.), Fatih
Tultak (Kardemir Karabükspor
), Işık Kaan
Arslan (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kalafat (Beşiktaş A.Ş.), Rıdvan Yılmaz
(Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Can
Esendemir (Altınordu A.Ş.)
Orta saha: Atalay Yıldırım (Altınordu A.Ş.), Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu A.Ş.), Doğukan Efe (Osmanlıspor FK), Fırat Güllü
(Galatasaray A.Ş.), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş A.Ş.), Oğuzhan Köseoğlu (Ümraniyespor), Taha Tunç (Pendikspor
)
Forvet: Burak Yasin Yeşilay
(Fortuna Düsseldorf
), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe
A.Ş.), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir
FK) Genç
Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Ahmet Ceyhan
Ay-yıldızlıların TSİ maç programı ise şöyle:
11.12.2018
13.00 Türkiye - Bosna Hersek
17.00 Karadağ
- Hırvatistan
13.12.2018
13.00 Türkiye - Karadağ
17.00 Hırvatistan - Bosna Hersek
15.12.2018
12.00 Bosna Hersek - Karadağ
16.00 Hırvatistan - Türkiye - İSTANBUL
Futbol,Hırvatistan
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:04