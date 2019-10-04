Haberler » Spor » Haber

U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Üçlü Turnuva aday kadrosu açıklandı

U18 Milli Takımı12-14 Ekim 2019 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde, Çek Cumhuriyeti ve İsveç ile oynayacağı Uluslararası Üçlü Turnuva müsabakaları aday kadrosu açıklandı.

04.10.2019 08:24U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Üçlü Turnuva aday kadrosu açıklandı
U18 Milli Takımı12-14 Ekim 2019 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde, Çek Cumhuriyeti ve İsveç ile oynayacağı Uluslararası Üçlü Turnuva müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 07 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 12.00'de Park Inn Otel Kavacık' da toplanacak.

U18 Milli takım aday kadrosuna İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2002 doğumlu genç yeteneği Nurettin Korkmaz davet edildi.

U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Üçlü Turnuva aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.)

Defans: Yusuf Şahin Örnek (1. FC Köln), Rahmi Salih Kaya (Altınordu A.Ş.), Bozan Uymaz (Galatasaray A.Ş.), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor A.Ş.), Vefa Temel (Bursaspor), Berat Altındiş (Bursaspor), Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), Ali Karakaya (İttifak Holding Konyaspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor A.Ş.), Tolga Özdemir (VfL Bochum)

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Galatasaray A.Ş.), Muhammet Akpınar (Trabzonspor A.Ş.) - KAYSERİ

Çek Cumhuriyeti, İsveç, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:06 Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
12:03 Galatasaray ile Gençlerbirliği 95. randevuda
12:01 Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup'ta gruplara kaldı!
12:01 Rafael Nadal Şangay Masters'ta yok
12:01 İşte Isaac Promise'in ölüm nedeni!
12:01 Marius Sumudica: "Türkiye'de çok fazla konuştuğunuz zaman..."
11:53 Manisa'nın samsun sınavı