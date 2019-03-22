Bilecik
'te U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekilirken, müsabakalar 29 Mart'ta başlayacak.
Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekildi. 4 takımın mücadele edeceği ligde 1299 Bilecik Kulübü Spor, 1308 Osmaneli
Belediyespor, Söğütspor ve Vitraspor yer alacak. Çift devreli oynanacak müsabakaların ilk yarısı 6 hafta sonunda biterken, şampiyon olan takım Bilecik'i şehir dışında oynanacak grup müsabakalarında temsil edecek.
Kura çekilişine,Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol
İl Temsilcisi Engin Toku ve lige katılan takımların başkan ve yöneticileri katıldı. - BİLECİK
Osmaneli, Bilecik, Yaşam
Kaynak: İHA