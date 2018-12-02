02 Aralık 2018, 15:29
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U19'da Galatasaray, U21'de Beşiktaş Kazandı

U19

Galatasaray ile Beşiktaş’ın U19 ve U21 takımları karşılaşırken, U19’da sarı-kırmızılılar 2-1, U21’de de siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın U19 ve U21 takımları karşılaşırken, U19'da sarı-kırmızılılar 2-1, U21'de de siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

Elit A U19 Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar Halil İbrahim Kaya ile Mutlu Aksu Doğan'ın golleri ile 2-1 kazandı. Siyah-beyazlıların tek golünü ise 85. dakikada Halil attı.

U21 Ligi 14. hafta mücadelesinde ise Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçtan 1-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 15:29



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