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U19'da Yeşilyurt Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği şampiyon

2019-2020 Futbol sezonu, U19 1. Küme ligi playoff müsabakaları ile tamamlandı.

24.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:50U19'da Yeşilyurt Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği şampiyon
2019-2020 Futbol sezonu, U19 1. Küme ligi playoff müsabakaları ile tamamlandı.

Play-off'ta şampiyonluk için A Grubu'nun lideri Arguvan Belediye , B Grubu'nun lideri Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve C Grubu'nun lideri yarıştı.

Play-off grubunda ilk maç Kale Gençlerbirliği ile Arguvan Belediyespor arasında oynandı. Kale Gençlerbirliği mücadeleyi 4-0 kazandı.

Play-off'ta ikinci maç ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği arasında oynandı. Kale Gençlerbirliği, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 6 puanla zirvede yer alarak şampiyonluğunu ilan etti.

Play-off'ta üçüncü maç ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Arguvan Belediye spor arasında oynandı. Malatya Yeşilyurt Belediye spor karşılaşmayı 3-0 alarak playof'u ikinci sırada tamamladı.

Şampiyon olan takımlara kupalarını takdim eden M.A.S.K.F. Genel Sekreteri ve Futbol il temsilcisi Kahraman Fırat, "Öncelikle 21 takımın mücadele ettiği ligimizde çekişmeli ve fair play içerisinde geçen müsabakalarda mücadele eden tüm takımları tebrik ederim. Play-off müsabakalarına katılan Arguvan Belediye spor ile ligi şampiyon olarak tamamlayarak U-19 Türkiye şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan Kale Gençlerbirliği spor ve Malatya Yeşilyurt Belediye spor takımlarını başarılarından dolayı M.A.S.K.F. Yönetim Kurulu adına tebrik ederek başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Gençlerbirliği, Kale, Spor

Kaynak: İHA

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