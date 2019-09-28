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U19 derbisini Galatasaray farklı kazandı

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi U19 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray U19, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti.

28.09.2019 18:24U19 derbisini Galatasaray farklı kazandı
Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi U19 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray U19, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti.

U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı yendi. Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekibin gollerini 37, 45 ve 64. dakikalarda Ercan Şirin, 58. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 65. dakikada Erencan Yardımcı atarken, sarı-lacivertli ekibin sayıları ise 25. dakikada Muhammet Gümüşyaka'dan, 61. dakikada da Gülhan Üreyen'den geldi. - İSTANBUL

Galatasaray, Metin Oktay, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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