Malatya
U19 Futbol
1.Ligi'nde 13.hafta heyecanı yaşandı. Ligde bitime bir hafta kala B Grubu'nda Orduzuspor zirvedeki yerini garantiledi.
U19 1.Ligi'nde 13.hafta karşılaşmaları oynandı. A ve B Gruplarında oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oldu. B Grubunda zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Orduzuspor, Battalgazi
Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve grubu lider bitirmeyi garantiledi.
A Grubundaki zirve yarışında ise Malatya Yeşilyurt
Belediyespor ile Telekomspor arasındaki karşılaşma, Telekom'un kartlar nedeniyle sahada yeterli sayıda oyuncuyla kalamaması nedeniyle yarıda kaldı ve hakem tarafından tatil edildi.
Malatya U19 Futbol 1.Liginde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Telekomspor maç tatil edildi, Malatyagücü- Pütürge
Gençlik: 3-3, Malatya Fenerspor- Kale Gençlerbirliği
: 1-3, Malatyaspor-Malatya Galataspor: 1-0
B Grubu
Demirspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 3-0 (hükmen),Sanayispor- Arguvan
Belediyespor: 2-2
Orduzuspor-Battalgazi Belediyespor: 3-1, Erkenek
Hürriyet- Hekimhan
Belediye Girmana: 0-4
B Grubu'nda Orduzuspor, aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve ligin bitimine bir hafta kala liderliği garantiledi. - MALATYA
Malatya Yeşilyurt,Battalgazi,Malatya,Futbol
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:57