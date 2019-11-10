U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı

Kayseri
U19 Liginde 4.hafta maçlarında heyecan devam ediyor.
Oynanan 7 karşılaşmada toplam 37 gol atıldı. İlk haftada itibari ile liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor. 14 takımın mücadele ettiği U19 Liginde tek galibiyet ve puan alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.
4.Hafta Maç Sonuçları
Kayseri Gençlerbirliği 7-0 Kayseri Yavuzspor
Anadolu Yıldızları 4-2 Kayserigücü FK
Talasgüvü Belediyespor 5-3 Kayseri Yolspor
Esen Makina Belsinspor 1-5 Kocasinan Şimşekspor
Talas Anayurtspor 3-4 Erkiletspor
Kayseri Demirspor 0-1 Özvatan Gençlikspor
Kayseri OSB Atletikspor 2-0 Hacılar Erciyesspor - KAYSERİ