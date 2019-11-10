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U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı

Kayseri U19 Liginde 4.hafta maçlarında heyecan devam ediyor.

10.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:45U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı
U19 Liginde 4.hafta maçlarında heyecan devam ediyor.

Oynanan 7 karşılaşmada toplam 37 gol atıldı. İlk haftada itibari ile liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor. 14 takımın mücadele ettiği U19 Liginde tek galibiyet ve puan alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.

4.Hafta Maç Sonuçları

Kayseri Gençlerbirliği 7-0 Kayseri Yavuzspor

Anadolu Yıldızları 4-2 Kayserigücü FK

Talasgüvü Belediyespor 5-3 Kayseri Yolspor

Esen Makina Belsinspor 1-5 Kocasinan Şimşekspor

Talas Anayurtspor 3-4 Erkiletspor

Kayseri Demirspor 0-1 Özvatan Gençlikspor

Kayseri OSB Atletikspor 2-0 Hacılar Erciyesspor - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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