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U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı

Kayseri U-19 Liginden heyecan dün oynanan 6.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.

24.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:34U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı
U-19 Liginden heyecan dün oynanan 6.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Namağlup yollarına devam eden Talasgücü Belediyespor ve Şimşekspor ilk iki sırada yer alıyor.

İşte haftanın sonuçları;

Kayseri Yavuspor 2-3 Kayseri Demirspor

Kayseri OSB Atletikspor 4-1 Gençlikspor

Talasgücü Belediyespor 6-0 Erkiletspor

Kayserigücü FK 0-3 Hacılar Erciyesspor (Hükmen)

Kayseri Gençlerbirliği 2-3 Kocasinan Şimşekspor

Anadolu Yıldızları 1-1 Kayseri Yolspor

Talas Anayurtspor 5-4 Esen Makina Belsinspor - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Özvatan, OSB, Spor

Kaynak: İHA

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