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U2, M. Luther King'e adadığı 'Pride'ı Afganistan'da öldürülen Japon doktor Nakamura için söyledi

İrlandalı Rock müzik grubu U2, 13 yıl aradan sonra ilk kez konser verdiği Japonya'da, önceki gün Afganistan'da öldürülen hayırsever doktor Tetsu Nakamura'yı andı. Nakamura için Martin Luther King'i anlattığı 'Pride' şarkısını söyledi

06.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:43U2, M. Luther King'e adadığı 'Pride'ı Afganistan'da öldürülen Japon doktor Nakamura için söyledi
İrlandalı rock grubu , Tokyo yakınlarındaki Saitama Arena'da dün akşam verdiği konserde şarkılarını 'da öldürülen hayırsever Japon doktor Tetsu için söyledi. U2'nun solisti Bono, dinleyicilerden cep telefonlarının ışıklarını açmalarını isteyerek "Şimdi bu stadyumu bir katedral, telefonlarımızı mum yapalım ve büyük Tetsu Nakamura'yı analım" dedi.

U2, "Pride - In the Name of Love" (Onur - Sevgi Adına) dahil birçok parçasını 73 yaşında öldürülen doktor için seslendirdi. Martin Luther King'e adanan "Onur"un sözleri arasında "Canından ettiler. Onurunu alamadılar" bölümü hep bir ağızdan söylendi.
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Afganistan, Nakamura, U2, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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