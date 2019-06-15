15.06.2019 21:23
Haberler»Spor » Haber

U20 Dünya Kupası'nda şampiyon Ukrayna

U20 Dünya Kupası

Ukrayna, U20 Dünya Kupası finalinde Güney Kore'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Ukrayna, U20 Dünya Kupası finalinde Güney Kore'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Bu yıl Polonya'nın ev sahipliğinde 22.'si düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. Lodz kentindeki Widzewa Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Ukrayna, Güney Kore'yi 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Henüz 5. dakikada Kang-in Lee'nin penaltıdan attığı golle öne geçen Güney Kore, 34. dakikada Vladyslav Supriaha'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Ukrayna, 52. dakikada yine sahneye çıkan Supriaha ile 2-1 öne geçti. Mücadelede son sözü ise 89. dakikada Heorhii Tsitaishvili söyledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
güney kore, u20 dünya kupası, şampiyon, ukrayna, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:22 Boluspor'da başkan yeniden Necip Çarıkcı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi
22:20 Darıca Belediye Başkanı Bıyık: "Elif kardeşimizi kaybettik. Bir şehidimiz var"
22:20 Şanlıurfa'da iş yeri yangını
22:19 Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)
22:18 Boğulma tehlikesi geçiren Alman turist, kurtarılamadı
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da