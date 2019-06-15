15.06.2019 21:25
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U20 Dünya Kupası'nda şampiyon Ukrayna

U20 Dünya Kupası

Ukrayna, U20 Dünya Kupası finalinde Güney Kore'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Ukrayna, U20 Dünya Kupası finalinde Güney Kore'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Bu yıl Polonya'nın ev sahipliğinde 22.'si düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. Lodz kentindeki Widzewa Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Ukrayna, Güney Kore'yi 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Henüz 5. dakikada Kang-in Lee'nin penaltıdan attığı golle öne geçen Güney Kore, 34. dakikada Vladyslav Supriaha'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Ukrayna, 52. dakikada yine sahneye çıkan Supriaha ile 2-1 öne geçti. Mücadelede son sözü ise 89. dakikada Heorhii Tsitaishvili söyledi.
(Uygar Aydın/İHA)
Kaynak: İHA
Güney Kore, Ukrayna, Güncel

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