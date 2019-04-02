02 Nisan 2019, 13:31
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Beşiktaş - Fenerbahçe U21 Derbisinde Ortalık Karıştı

U21 Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada ortalık karıştı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'den Oğuz Kağan Güçtekin ile Beşiktaş'tan Berke arasında yaşanan pozisyonda Berke yerde kalınca ortalık karıştı.

Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisinde tansiyon yükseldi... İki takım oyuncuları arasında yaşanan pozisyonun ardın Beşiktaşlı oyuncu yerde kalınca ortam bir anda gerildi. Beşiktaşlı Berke yerdeyken siyah beyazlı bazı futbolcular koşarak olay yerine gelip Berke'nin düşmesine neden olan Fenerbahçeli Oğuz Kağan'a tepki gösterdiler. Fenerbahçeli futbolcular da olaya katılınca iki takım futbolcuları arasında itiş kakış ve gerginlik yaşandı.

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Oğuz Kağan , Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor



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ŞAPKACI: EEEYYY! ŞİKE İTTİFAKI, YEYİN BİRBİRİNİZİ.
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