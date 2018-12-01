U21 Ligi 14.haftasında Kayserispor U21 ile Trabzonspor U21 takımları karşı karşıya geldi. Konuk ekip Trabzonspor U21 takımı deplasmandan 3 puanı 7 golle aldı. Sümer Stadında oynanan karşılaşmada Trabzonspor rakibi Kayserispor karşısında iyi bir oyun sergiledi.
Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Kerim Çataklı xx, Tülay Ceylan xx, Dursun Zeyrek xx
Kayserispor U21: Doğan Alemdar x, Süleyman Temiz x, Oktay Kuzuimam x, Batuhan İlhan x, İsmail Dayı x, Ahmet Zekeriya Kartal x, Anıl Aydoğan x, (dk 29 Burak Şeftali x) Emircan Erdoğan x, (dk 46 Serkan Yıldız x) Selahattin Seyhun x, Mustafa Buğra İlter x, Bora Barlas x (dk 46 Sezer Sever x)
Trabonspor U21: Muzaffer Cem Kablan xxx, Miraç Can Doksanoğlu xxx, Oğuzhan Açıl xxx, Doğukan Sağlam xxx, Faruk Can Genç xxx, Tunahan Ergül xxx, Berkay Sefa Kara xxx, Tayyip Ebrar Cumur xxx (dk 74 Ali Uygar Avcı xx) Sertan İrkilmez xxx, Kerem Baykuş xx (dk 46 Eyüphan Çineme xxx) Talha Reşat Bulut xxx (dk 64 Ahmet Hakan Sevinç xxx)
Goller: Selahatin Seyhun dk.53, Süleyman Temiz dk.79 (Kayserispor U21) Kerem Baykuş dk.4, Berkay Sefa Kara dk.7, Tayyip Ebrar Cumur dk.18 Talha Reşat Bulut dk.51, Ahmet Hakan Sevin. Dk.67 ve 72, Sertan İrkilmez dk.86 (Trabzonspor U21) - KAYSERİ
Trabzonspor,Kayserispor
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:18