U21 Ligi 26.hafta

U21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor
ligin 26.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir
'e 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürüyor.
Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Gamze Durmuş xx, Alper Adıyaman
xx, Vuslat Ay xx
İ.M.Kayserispor: Berke Kaya xx, Kürşat Kubilay Yeniay
xx (Barış Emirhan x dk 70), Batuhan İlhan xx, Adem Doğan xx, Uğurcan Gülay
xx, İsmail Dayı xx, Taner Gümüş
xx, A. Zekeriya Kaya
xx, Selahattin Seyhun xx, Mustafa Buğra İlter xx (Serkan Yıldız
x dk 83), Oktay Kuzuimam xx (Sezer Sever x dk 83)
Medipol Başakşehir: Ömercan Avcı xxx, Burak Can
Alakuş xxx, Emre Kaplan
xxx, Adnan Emir Koldere
xxx, Sefa Çollak xxx (Muhammed Numan x dk 85), Osman Hanoğlu xxx (Tarık Emir Özdemir x dk90+2) İlyas Bilen xxx, Enes Karakuş xxx, Muhammer Emin İmir xxx, Kemal Kadir Durmuş
xx (Yaşar Acer
xx dk 46)
Gol: Sefa Çollak dk 77 (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Uğurcan Gülay, Oktay Kuzuimam, Ahmet Zekeriya Kartal
, Adem doğan, Taner Gümüş (İstikbal Mobilya Kayserispor) Muhammet Emir İmir, Osman Hanoğlu (Medipol Başakşehir) - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Başakşehir, Kayserispor, Spor
Kaynak: İHA