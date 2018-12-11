U21 Milli Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

U21 Milli Takımı'nın Euro 2021 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda mücadele edecek olan Milliler; İngiltere
, Avusturya
, Kosova
, Arnavutluk
ve Andorra
ile aynı gruba düştü. İtalya
'da yapılacak olan U21 Avrupa
Şampiyonası'nda eleme grupları belli oldu. C Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye
; İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti. 18-20 Mart tarihlerinde başlayacak olan grup maçları, 13 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Play-Of maçları ise 9-17 Kasım 2020 tarihinde oynanacak. Grup kuraları çekilirken, UEFA İcra Komitesi ve UEFA Acil Durum Komitesi'nin önceki kararlarına dayanarak, İspanya
ile Cebelitarık
, Kosova ile de Sırbistan
'ın aynı gruba düşmemesi için özel çalışma yapıldı.
Gruplar şu şekilde:
1. Grup: İtalya, İsveç
, İzlanda
, irlanda Cum., Ermenistan
, Lüksemburg
2. Grup: Fransa
, Slovakya
, İsviçre
, Gürcistan
, Azerbeycan
, Liechtenstein
3. Grup: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra
4. Grup: Hırvatistan
, Çek Cum., Yunanistan
, İskoçya, Litvanya
, San Marino
5. Grup: Sırbistan, Polonya
, Rusya
, Bulgaristan
, Letonya
, Estonya
6. Grup: ispanya, İsrail
, Karadağ
, Makedonya
, Kazakistan
, Faroe Adaları
7. Grup: Portekiz
, Hollanda
, Norveç
, Belarus
, Kıbrıs
, Cebelitarık
8. Grup: Danimarka
, Romanya
, Ukrayna
, Finlandiya
, Kuzey İrlanda
, Malta
9. Grup: Almanya
, Belçika
, Galler
, Bosna Hersek
, Moldova
- İSTANBUL
Kosova
11 Aralık 2018 Salı 14:37