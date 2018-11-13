U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İki Yarı Finalist

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda Kerem Kamal ve 72 kiloda Cengiz Arslan
, yarı finale yükseldi. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda
60 kiloda Kerem Kamal, çeyrek finalde Çinli rakibi Libin Ding'i 10-1 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Kamal yarı finalde Azerbaycanlı Murad Mammadov ile karşılaşacak.
72 kiloda Cengiz Arslan, çeyrek finalde Macar Tamas Levai'yi 4-1 yendi. Arslan yarı finalde Ukraynalı Artur Polatiev ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Bükreş,Romanya,Cengiz Arslan