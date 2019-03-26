Uber Careem'i 3.1 Milyar Dolara Satın Alacak

Kaynak: DHA

– ABD merkezli uluslararası ulaşım şirketi Uber, Dubai'deki rakibi Careem'i 3.1 milyar dolara satın alacak.Şirketlerden yapılan açıklamada söz konusu satın alma, Ortadoğu'da yüksek teknoloji alanında yapılan en büyük işlem olarak tanımlandı. Satın alma kapsamında Uber'in ödemenin 1.7 milyar dolarını tahvil ve 1.4 milyar dolarını nakit yapacağı belirtilirken, işlemin 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Careem'in "Ortadoğu'da kentsel mobilitenin şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynayarak bölgedeki en başarı startuplardan biri haline geldiğini" söyledi ve satın alımdan sonra oluşacak şirketin "sürücüler, müşteriler ve dünya kentleri için olağanüstü sonuçlar" doğuracağını belirtti.Satın alımanın ardından şirketlerin bağımsız markalar olarak hizmet vermeye devam edeceği belirtilirken, Careem ortak kurucusu ve CEO'su Mudassir Sheikha'nın Careem'daki görevini sürdüreceği eklendi.Söz konusu satın alma haberi, Uber'in Nisan ayında yapacağı halka arzla hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) listeleyeceğinin ardından geldi. - İstanbul