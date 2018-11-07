Uber Davası İçin Taksiciler Adliye Önünde Toplandı

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul
10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edilecek.
Dava öncesi çok sayıda taksici Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
önünde toplandı.
İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği
'nin internet uygulaması üzerinden hizmet veren UBER'e erişimin engellenmesi için açtığı dava, bilirkişi raporunun henüz ulaşmaması gerekçesiyle Kasım ayına ertelenmişti.
İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:55