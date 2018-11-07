UBER Davası sonrasında taksicilerden açıklama İstanbul
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu
, "Davamız bitmek üzere, biz haklıyız ve UBER bitmiştir"
İSTANBUL - UBER'e erişimin engellenmesine ilişkin davanın 20 Şubat'a ertelenmesinin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bir açıklama yaptı. Başkan Aksu, "Davamız bitmek üzere, biz haklıyız ve UBER bitmiştir" dedi. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın 20 Şubat'a ertelenmesinin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
önündeki meydanda açıklamalarda bulundu. Bilirkişiler tarafından tutulan raporların iptal edildiğini belirten Başkan Aksu, "Mahkememiz bilirkişi raporu istemişti ancak bu raporlar geç verildi. Gelen raporda netice ve kanaat olmadığından dolayı bilirkişilerin, bilirkişilik raporları iptal edildi. Birleşik Taksiciler Derneği
ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın açtığı iki dava vardı. Ayrı ayrı yürüdüğü için bu davalar birleştirilmişti. Süreç uzadığı için biz davaların ayrılmasını istedik" ifadelerini kullandı."20 Şubat'ta mahkeme görülecek, inşallah son mahkememiz olur"Bugün kendileri adına önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Aksu, "Mahkeme bugün bir heyet kurarak, duruşmayı 20 Şubat'a erteledi. Buradan çıkarılan sonuç şudur; Sakın üzülmeyin, üç aylık bir zaman aşımına uğradık. İçişleri Bakanlığı
ve Büyükşehir Başkanlığında bunlar taksicilik yapamaz diye raporlar var. Lehimize bir karar alınacak. Bugün istediğimiz iki karar verildi. Bilirkişi raporlarının uygun olmadığı, iki mahkemenin ayrılması gerektiğini ifade etti. 20 Şubat'ta mahkeme görülecek, inşallah son mahkememiz olur. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu kanun sonucunda araçlarını bağlanıyor. Bugün itibariyle 670 araçları otoparklarda bağlanmış durumda" şeklinde konuştu."Davamız bitmek üzere, biz haklıyız ve UBER bitmiştir"Dava bitene kadar meslektaşlarına sağduyu çağrısı yapan Başkan Aksu, "Mahkeme sürecine kadar, korsan taşımacıları muhatap alarak herhangi bir diyaloğa girmeyin, sürtüşmeye girmeyin, sükünetle bekleyin. Davamız bitmek üzere, biz haklıyız ve UBER bitmiştir" dedi.Basın açıklamasının ardından toplanan taksiciler olaysız bir şekilde dağıldı.
İstanbul,Aksu
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:46