Uber' Davasına Bilirkişi Engeli

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:50



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:50

Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin davada mahkeme, dava dosyasına eksik rapor gönderen bilirkişiler hakkında disiplin cezasının uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, istenilen soruları yanıtlamak yerine 6 aylık süre içerisinde sadece dilekçe özetlerine yer veren bilirkişilerin aldıkları ücretlerin iade etmesine karar verdi.Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.Uber'in ulaşımı engellensinDuruşmada söz alan davacılar avukatları, D2 belgesiyle taksicilik hizmeti verilmeyeceğinin Ulaştırma Bakanlığı ve İBB kararlarınca açık olduğunu bu nedenle Uber'in ulaşımın engellenmesi konusunda bir karar alınmasını talep etti.Söz alan Uber avukatları ise, Uber'in taksicilik taşımacılığını yapmadığını bu nedenle bu talebin reddedilmesini istedi."Bilirkişilere disiplin cezası"Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, celse arasında dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunun mahkemenin sorduğu sorulara yanıt vermediği, raporun sadece tarafların dilekçe özetlerinden oluştuğunu kaydetti. Mahkemenin sorularına raporlarında yanıt vermek yerine dilekçe özetlerini raporlaştıran 3 bilirkişinin aldıkları ücretin iade etmelerine karar veren mahkeme heyeti, mahkemeyi bu rapor için 6-7 ay kadar bekleten bilirkişiler hakkında disiplin cezası verilmesi ve 6 ay süreyle bilirkişi listelerinden çıkarılmasına karar verdi.Mahkeme tarafların karşılıklı dilekçe teatisinin tamamlanmasının ardından dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. - İSTANBUL