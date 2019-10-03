Haberler » Dünya » Haber

Uber'den kısa süreli iş ve çalışan arayanlar için yeni uygulama

Internet üzerinden ulaşım ve dağıtım hizmeti sağlayan Kaliforniya merkezli Uber, iş arayanları şirketlerle iletişime geçirerek, boş kalan mesailerin doldurulmasını sağlayan yeni bir uygulama başlattı

03.10.2019 18:46Uber'den kısa süreli iş ve çalışan arayanlar için yeni uygulama
Internet üzerinden ulaşım ve dağıtım hizmeti sağlayan ABD merkezli Uber, iş arayanları şirketlerle iletişime geçirerek, boş kalan mesailerin doldurulmasını sağlayan yeni bir uygulama başlattı. Uygulama sayesinde yoğun saatlerde çalışan eksiği sorunu yaşayan şirketler bu açıklarını kapatabilecek.

Uber Woks adlı uygulama şimdilik sadece ABD'nin Şikago kentinde kullanıma girdi. Uygulama sayesinde belirli bir alanda çalışmaya müsait olan kişiler bazı şirketlerde boş kalan mesailerde çalışmak için başvuruda bulunabilecek. Uygulamanın amacı, çok kısa zamanda işçi ve işverenin irtibata geçmesi.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Uber, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
21:46 Trump, Ukrayna ve Çin'in, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmasını istedi
21:16 Araştırma: 6 saatten az uyumak kanser hatta ölüm riskini artırıyor
21:09 İklim aktivistleri İngiltere Hazine Bakanlığı'nı "kana buladı"
20:46 ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal
20:31 Tekneleri batan kaçakçılar Pasifik'te kokain balyalarına sarılarak köpek balıklarından kurtuldu
20:04 Las Vegas saldırısı kurbanları MGM Otelleri'yle 735 milyon dolarlık tazminat anlaşmasına vardı
20:01 Hindistan: Gandhi'nin küllerinin bir kısmı çalındı; mezarına "hain" yazıldı