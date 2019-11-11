Haberler » Dünya » Uber'in CEO'su: Kaşıkçı cinayetine 'hata' demekle yanıldım - Haber

Uber'in CEO'su: Kaşıkçı cinayetine 'hata' demekle yanıldım

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber Technologies Inc'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "ciddi bir hata" olarak tanımlamasının yanlış olduğunu ve cinayetin asla mazur görülemeyeceğini söyledi.

11.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:46Uber'in CEO'su: Kaşıkçı cinayetine 'hata' demekle yanıldım
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Technologies Inc'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "ciddi bir hata" olarak tanımlamasının yanlış olduğunu ve cinayetin asla mazur görülemeyeceğini söyledi. Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan, Uber yatırımcıları arasında yer alıyor.

Khosrowshahi daha önce bir gazeteye verdiği demeçte Kaşıkçı cinayetini, kendi şirketinden sürücüsüz aracın ölümle sonuçlanan kazası ile karşılaştırarak, "Bu (Kaşıkçı cinayeti) ciddi bir hata. Biz de sürücüsüz araçla hata yaptık, sürüşü durdurduk ve bu hatadan kurtulduk. Bence insanlar hata yapar. Bu onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez. Bence bunu ciddiye aldılar" ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Uber, CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
22:40 Mogherini DEAŞ'lıların iadesi, AB üyesi devletlerin yetki alanına giriyor
22:30 Bolivya'da bu kez Morales destekçileri sokaklarda
21:46 Uber'in CEO'su: Kaşıkçı cinayetine 'hata' demekle yanıldım
21:31 İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi hakkında konuştu: İsrafa sebep olacaktı
21:31 Almanya ve Rusya Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel statü vermesi gerektiği konusunda uzlaştı
21:18 Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı
19:51 ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır
18:50 İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir?
17:10 Beyaz Miğferleri'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayının eşinin ifadesi ortaya çıktı
16:43 ABD'li eski senatör, Bolivya'daki darbe için CIA'ye teşekkür etti
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 22:44:57