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Uber'in faaliyetlerinin durdurulması

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber ve Uberxl hizmetinin sunulduğu internet siteleri ve Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurdu.

06.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:06Uber'in faaliyetlerinin durdurulması
10. Asliye Ticaret Mahkemesi, ve Uberxl hizmetinin sunulduğu internet siteleri ve Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurdu.
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesince BTK'ya gönderilen yazıda, davacı Birleşik Taksiciler Derneği ile davalılar Uber BV, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi arasındaki tespit davasında, 16 Ekim'de karar verildiği belirtildi.
Uber ve Uberxl hizmetinin sunulduğu "www.uber.com", "m.uber.com", "www.uber.com/tr" internet siteleri ile Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine karar verildiği aktarılan yazıda, "Karar gereğince işlem yapılarak mahkememize bilgi verilmesi rica olunur." denildi.
Mahkeme, BTK'ye gerekçeli kararı da gönderdi.

İstanbul, Uber, Güncel

Kaynak: AA

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