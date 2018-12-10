UBER'in Rakibi Careem, Türkiye Kararını Verdi: Binlerce Kişiye İş İmkanı Sunacağız

Türkiye'de taksi imajını ve hizmetlerini iyileştirmek için yatırımlar yapacaklarını vurgulayan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, şu anda sadece İstanbul ve Adana'da sundukları taksi çağırma hizmetlerini Türkiye geneline yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti. Manna, "Hizmet aracı olarak taksileri kullanarak Türkiye pazarında yeni bir girişim gerçekleştirmekten ve hizmetlerimizi yeniden sunmaya başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye pazarında binlerce kişiye iş imkanı sunacağız" dedi.

"YASA VE YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK ÇALIŞIYOR"

Careem'in Türkiye'de artık XL segment araçlar ile faaliyet göstermediğinin altını çizen Manna, şöyle konuştu: "Careem Türkiye'de devletle el ele, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışıyor. Aynı zamanda ulaştırma profesyonellerini ve sektörü desteklemeyi amaçlıyoruz. Sadece tahditli ve tahsisli plakaya sahip taksileri kullanarak faaliyet gösteriyoruz ve taksi dünyasına hizmet veren tüm paydaşlarla iletişim içindeyiz."