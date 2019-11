Uber'in Üst Yöneticisi'nin Kaşıkçı cinayeti yorumu tepkilere neden oldu

NEW Dünyanın en büyük araç paylaşım şirketi Uber 'in Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi'nin, Amerikan HBO kanalında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı yoruma tepkiler sürüyor.HBO'daki "Axios on HBO" programında konuşan Khosrowshahi'nin, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "şoförsüz araç kazasına" benzetmesi üzerine sosyal medyada "Uber'i boykot edin (#BoycottUber)" etiketi hızla yayılmaya başladı.Washington Post gazetesinde Kaşıkçı'nın editörlüğünü yapan Karren Attiah, Twitter hesabından, Khosrowshahi'nin benzetmesine tepki göstererek, "Herkesin Uber'in CEO'sunun burada söylediklerine dikkat etmesini istiyorum." ifadesini kullandı."Eğer zenginsen, senin suçun 'hata' olur"Attiah, "#BoycottUber" etiketiyle şu değerlendirmelerde bulundu:"Uber kullanan herkes onun sözlerindeki anlamları dikkate almalıdır. Eğer Uber'in ana yatırımcılarından biri, bir kişiyi öldürürse bu çok önemli değil. Katil rejimin temsilcisi hala şirket yönetimindeki koltuğunu koruyabilir. Eğer zenginsen senin suçun 'hata' olur."Kaşıkçı cinayeti konusunda 'hata' kelimesinin kullanılmasını saçma bulduğunu vurgulayan Attiah, "Burada esas odaklanmamız gereken Uber'in Kaşıkçı cinayetinden sonra hala Suudi Arabistan'ı yönetimde tutma kararı. Khosrowshahi, Suudi Arabistan'ın parasının insan hayatından daha mı önemli olduğuna inanıyor?" ifadelerini kullandı.Attiah, daha sonra Uber aplikasyonunu sildiği telefonunun ekran görüntüsünü paylaştı."O anda inanmadığım şeyler söyledim"Uber'in CEO'su Khosrowshahi, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili HBO kanalında, "Bu ciddi bir hataydı. Biz de hatalar yaptık. Mesela şoförsüz araçlar konusunda hata yaptık, sonra bunu durdurduk. İnsanlar hata yapar ancak bu, onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez." demişti.HBO'daki yayından kısa süre sonra Axios haber sitesine bir açıklama gönderen Khosrowshahi, önceki sözlerinden pişmanlık duyduğunu vurgulayarak, "O anda inanmadığım şeyler söyledim. Cemal Kaşıkçı'ya gelince elbette onun öldürülmesi kınanmıştır ve affedilecek bir şey değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.En büyük yatırımcılarından biri Suudi Arabistan yönetimi olan Kaliforniya merkezli Uber şirketi, Kaşıkçı cinayetinin ardından bu ülke ile olan ilişkileri sebebiyle zaman zaman eleştirilmişti.Mayıs ayında halka arz edilen Uber'in en büyük beşinci hissedarı olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, o günkü koşullarda toplam değeri 3 milyar 400 milyon dolar olan hisselerin yüzde 4,3'ünü satın almıştı.Kaşıkçı cinayetiSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Veliaht Prens Muhammet bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaşırken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince haziranda açıklanan 101 sayfalık raporda da Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.Raporda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.