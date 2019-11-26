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Uber, Londra'da taşımacılık ruhsatını kaybetti

Uber istanbul'dan sonra Londra ruhsatını da kaybetti.

26.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:11Uber, Londra'da taşımacılık ruhsatını kaybetti
istanbul'dan sonra ruhsatını da kaybetti. Sigortasız ve ehliyetsiz sürücülerin araç kullandığının ortaya çıkmasının ardından söz konusu şirket, Londra'da taşımacılık lisansını kaybetti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Uber Londra taşımacılık ruhsatını kaybetti. Haberlere göre şirketin üç hafta içinde yasal olarak karara itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz sonuçlanana kadar kentte Uber ile yolculuk yapılabilecek.

"Karara itiraz edeceğiz"

Londra'dan sorumlu Uber'in bölge yöneticisi Jamie Heywood yaptığı açıklamada ruhsatı yenilememe kararının olağanüstü olduğunu ve yanlış bir karar olduğunu söyledi. Karara itiraz edeceklerini ekledi. Londra'da 3.5 milyon Uber kullanıcısı ve 45 bin Uber sürücüsü olduğu bilgisini de verdi. - İSTANBUL

Londra, Uber, Ekonomi

Kaynak: İHA

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