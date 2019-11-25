Haberler » Dünya » Uber, Londra'daki lisansını kaybetti - Haber
BBC

Uber, Londra'daki lisansını kaybetti

ABD merkezli ulaşım şirketi Uber, Londra'daki faaliyetleri için yeni lisans alamadı.

25.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:20Uber, Londra'daki lisansını kaybetti

ABD merkezli ulaşım şirketi , 'daki faaliyetleri için yeni lisans alamadı.

Londra Ulaşım Kurumu (TfL), kararına gerekçe olarak Uber'in faaliyetlerinin "uygun olmamasını" gösterdi.

TfL'e göre Uber bazı politikalarıyla yolcuların güvenliğini riski attı, 2008 sonunda ve 2019 başında en az 14 bin kez yolcuları ruhsatsız şoförler taşıdı.

Uber'in Londra'daki lisansı 2017'de iptal edilmiş ancak şirket daha sonra varılan kısa süreli anlaşmalarla kentteki faaliyetlerini sürdürebilmişti.

Şirketin son lisansının süresi Pazar günü dolmuştu.

Uber: Kararı temyize götüreceğiz

Uber'in önünde itiraz başvurusu yapmak için 21 gün var.

Şirket, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Uber bu sürede Londra'daki faaliyetlerini sürdürebilecek.

Londra'da 45 bin lisanslı Uber şoförü var ve İngiltere'nin başkenti şirketin dünyadaki en büyük 5 pazarından biri.

Uber son olarak 2017'de Danimarka pazarından çekilmiş, Bulgaristan ve Macaristan'da ise şirketin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Türkiye'de ise Uber, Mayıs ayında Uber XL faaliyetlerine son vermişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Londra, Uber, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
16:09 Lübnanlı iş adamı Hitler'in açık arttırma ile satılan eşyalarını alıp İsrailli vakfa bağışladı
15:54 Türkiye'de internet sitelerinin erişime kapatılmasına ilişkin rapor AİHM'e sunuldu
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:39 Türkiye S-400 savunma sisteminin ilk denemelerine başlıyor
15:30 Kremlin: Putin, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek
15:24 Avrupa, dönmek isteyen IŞİD üyelerine nasıl bakıyor?
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
00:28 ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
20:32 Trump'ın küçümsediği Bloomberg, başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıkladı
25.11.2019 16:13:04