UBER mağdurları, borçlarını ödeyemeyince intihar eden arkadaşları için eylem yaptı

UBER'in Türkiye 'deki faaliyetlerine son vermesinin ardından milyarlarca lira borçla baş başa kalan mağdurlar, aldığı aracın borcunu ödemeyince intihar eden sürücülerden Ulaş Önder için gıyabi cenaze namazı kılarak siyah çelenk bıraktı. Grup, "Kardeşimiz borçları yüzünden intihar etti. Bizler hayata tutunmakta zorluk çekiyoruz, düşmek üzereyiz" dedi. UBER'in Türkiye'de faaliyetlerine son vermesi sonrasında 6 bin 400 sürücü bankalara milyarca lira borçlandı. Zararların karşılanacağını açıklayan UBER, diğer ülkelerde 10, 20 ve 30 bin dolar ödeyerek sürücülerin zararını telafi ederken Türkiye'de sürücülere 2-3 bin lira vererek sözleşmeleri feshetmek istediğini açıkladı. Bu nedenle mağdur olan UBER sürücülerinden Ulaş Önder, borcunu ödeyemeyince intihar ederek hayatına son verdi. Bu durumu protesto etmek isteyen UBER mağdurları, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'deki UBER binası önünde toplandı."BİZLERİN HAYKIRIŞLARINA KULAK VERİN" Grup adına açıklama yapan Mustafa Bakır, "UBER, 15, 20 yıl bu ülkedeyiz dedi ve ben bir dünya devi şirketim, zarar ederseniz ben karşılarım söylemi ile bu işe girmek için uzun süreli borçlandım ve aracıma banka haciz koydu. Açtığım şirketi 5 yıl kapatamıyorum. UBER sözleşmesinin gereğini yerine getirmiyor, zararımızı karşılamıyor. Birkaç gün önce Ulaş Önder isimli sürücü kardeşimiz borçları yüzünden intihar etti. Bizler hayata tutunmakta zorluk çekiyoruz, düşmek üzereyiz. 6 bin 400 aile borç batağında. Çiftlikbank UBER'in yanında devede kulak kalıyor. Bu durumu fırsat gören UBER ise birkaç bin lira vereyim, sözleşmemizi feshedelim diye tepemizde bekliyor. UBER dünyada on binlerce dolar öderken, içinde olduğumuz çaresizliği kullanarak 1, 2 bin lira vererek hakkımızı gasp ediyor. Yeni intihar olaylarının gerçekleşmesinden derin endişe ediyoruz. Sürücüler seslerini duyurmak için her türlü eylemde bulunabilirler. Yasaların izin vermediği hiçbir eylem içinde olmadık, olmakta istemiyoruz. Buradan UBER'i kınıyor, en kısa sürede zararımızın telafi edilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca tüm sanatçı ve ünlülerin desteğine ihtiyacımız var. Bizlerin haykırışlarına kulak verin, sanatçı ve ünlüler manevi desteğinizi çok önemsiyoruz" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından intihar eden arkadaşları için gıyabi cenaze namazı kılan grup, UBER binası önüne siyah çelenk bıraktı.(Doğan Can Cesur/İHA)