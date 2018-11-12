Uber Sürücülerinden İteo Başkanına Suç Duyurusu

Uber
hizmeti sunan sürücüleri de kapsayan Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ), İstanbul
Otomobilciler ve Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu
hakkında, açıklamalarıyla taksicileri Uber sürücülerine saldırı konusunda tahrik ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na gelen LİTAŞ Başkanı Metin Magriso ve bu derneğin üyesi olan bazı Uber sistemi çalışanı sürücü, Aksu aleyhine hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Basın Suçları Bürosu'nu sundu.
Dilekçe verme işleminin ardından adliye önünde Uber sürücüleriyle birlikte açıklama yapan Magriso, Uber'e erişilmesinin yasaklanması talebine ilişkin bir önceki davada Aksu'nun bir açıklaması olduğunu hatırlatarak, Aksu'nun, 'Mahkeme istediğimiz gibi karar vermezse sokakları yakar yıkarız, sabrımız taşar' gibi bir açıklama yaptığını ve kendi meslektaşlarının da bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.
"Saldırılar karşısında devlete sığınmaya karar verdik"
Eyüp Aksu'nun davanın geçen haftaki duruşması sonrasında yaptığı açıklamalar sonucunda İstanbul'un çeşitli yerlerinde taksiciler tarafından Uber araçlarına saldırılar düzenlenmeye başlandığını öne süren Magriso, "Çok sayıda saldırı olayı intikal etti bizim derneğimize. Biz de bu saldırılarla ilgili 20-22 tane suç duyurusunda bulunduk. Bunun önüne bu şekilde geçemeyeceğimizi anladık ve devletimize sığınmaya karar verdik bir kere daha." diye konuştu.
Başkan Magriso, bugün LİTAŞ adına adliyede Eyüp Aksu hakkında, toplumu kin ve nefrete teşvik etmek iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu da kaydederek, "Ayrıca sosyal medya hesaplarından taksicileri örgütlemeye, taksicilere Uber araçlarına saldırmaya yönelik, bizi rencide edici, şahsımı ve yönetimdeki arkadaşları aşağılayıcı hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Savcıya da ifademizi verdik." dedi.
"Kendi içimizde ahenkle çalıştığımız 3 bin taksici var "
Kendi dernek üyelerini ve Uber sistemiyle çalışan arkadaşlarını bir kez daha sükunete davet ettiklerini kaydeden Magriso, "Herhangi bir sıkıntıda emniyet birimleriyle paylaşmalarını, herhangi bir fiziki karşılık vermemelerini, sakin olmalarını istiyoruz. Aynı zamanda taksici esnafımızdan da aynı anlayışı göstermesini rica ediyoruz. 3-5 kendini bilmez kişinin yaptığı taşkınlığı tabii ki bütün taksici camiasına mal etmiyoruz. Kendi içimizde 3 bin tane taksici var Uber sisteminde ahenkle çalıştığımız. Bunları tabii ki tenzih ediyoruz." ifadesini kullandı.
Dernek avukatı tarafından başsavcılığa sunulan dilekçede, Eyüp Aksu'nun yaptığı açıklamalarla taksici esnafını tahrik ettiği öne sürülerek, bu kişinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yargılanarak cezalandırılması talep edildi.
Şikayetçi Metin Magriso'nun başkanlığını yaptığı Lisanslı Taşımacılar Derneği'nin, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, Taksiciler Esnaf Odası'nın açtığı, "Uber sistemine erişimin engellenmesi" talebine yönelik dava kapsamında müdahilliğine karar verilmişti.
Eyüp,İstanbul,Aksu,Uber
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:49