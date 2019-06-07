UBER sürücüsünden 25 yaşındaki kıza cinsel saldırı

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Amerika'nın Baltimore şehrindebir adam, 25 yaşındaki kızı geç saatlere kadar eve gelmeyince telefonundaki bir uygulama ile kızını takibe aldı. Uygulamayı kullanarak kızının olduğu yere giden baba korkunç bir görüntüyle karşılaştı.

UBER SÜRÜCÜSÜNDEN CİNSEL SALDIRI

Uygulama üzerinden kızını takip eden ve ana yolun kenarında park eden bir UBER aracına giden baba, aracın kapısını açınca sürücünün kızına cinsel saldırıda bulunduğunu gördü.

Kızına cinsel saldırıda bulunan şoför ile kavga eden baba, saldırganın olay yerinden kaçması üzerine polis çağırdı.

OLAY KAYITLARA TECAVÜZ OLARAK GEÇTİ

Baltimore Emniyet Amiri Corporal Shawn Vinson, UBER şoförünün kızla zorla ilişkiye girdiğini, bu yüzden olayın tecavüz olarak kayıtlara geçtiğini söylerken, yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı.