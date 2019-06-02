UBER XL Hizmetine Türkiye
'de son verdi
UBER XL Bitti, UBER Türkiye'de VIP Taşımacılık Yapmayacak!
UBER Türkiye'de aradığını bulamadı, en azından şimdilik VIP taşımacılıkta… Son gelen cezalar ve hükümetin taksicileri korumak için attığı adımlar sonrasında özellikle VIP taşımacılık faaliyetlerini durdu. VIP taşımacılık kolu UBER XL hizmeti sona erdi. UBER uygulamasının devam etmesi içinse Taksicilerle anlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz" denildi.
UBER Türkiye'deki XL servisini durdurdu. Yani UBER artık Türkiye'de VIP taşımacılık yapmayacak. Siyah van araçlar artık UBER taşımacılığı yapamayacak.
UBER'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber
, bugün dünyada 63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur.
Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul
'da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.
Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.
Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.
Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz.
Kaynak: Teknotalk.com
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