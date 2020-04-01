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Ubisoft, Bazı Oyunları Ücretsiz Yaptı!

Ubisoft, şu anda karantinada evde kalan insanları eğlendirmek amacıyla bazı oyunları ücretsiz yaptıklarını duyurdu. Bir ay boyunca ücretsiz oyunlar, demolar ve daha fazlası gelecek.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:49
Ubisoft, Bazı Oyunları Ücretsiz Yaptı!
Ubisoft, şu anda karantinada evde kalan insanları eğlendirmek amacıyla bazı oyunları ücretsiz yaptıklarını duyurdu. Bir ay boyunca ücretsiz oyunlar, demolar ve daha fazlası gelecek.

Fransız oyun geliştricisi ve yayımcısı Ubisoft, bu zorlu süreci evde oyun oynayarak geçiren gençler için harika bir uygulama başlattı. Ubisoft Free Events adında açılan yeni sitede bir ay süresince ücretsiz ve demo oyunlar dağıtılacak. Şu anda ücretsiz oynanabilir oyunlar arasında Rayman Legends, Might & Magic Chess Royale, Rabbids Coding bulunuyor. Tom Clansy's Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, The Crew 2, The Division oyunları da deneme olarak oyunculara sunuluyor. Bu sitenin bir ay süresince yenileneceği belirtildi; dolayısıyla ücretsiz ve deneme oyunların sayısı gittikçe artacak. Hatta Assasin's Creed ve Just Dance gibi büyük oyunların yakında ekleneceğinin müjdesini verdi.

We're helping #PlayApartTogether with our friends across the industry! ♥??

To help you play yours, discover our upcoming month of giveaways and all the latest from our teams ??
— Ubisoft (@Ubisoft) March 31, 2020

Ubisoft, önümüzdeki günlerde portala ek ücretsiz teklifler ve daha fazlasını eklemeyi planladıklarını söyledi. Şirket, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 yardım fonuna 150 bin dolar bağışladığını da söyledi. Şirketin çalışanları ise çalışmalarını evden sürdürüyor.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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