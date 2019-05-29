Ubisoft Sağlam Geliyor: E3'te LOL Benzeri Bir E - Spor Oyunu Tanıtılacak İddiası

E3 2019 yaklaştıkça oyunlar hakkındaki dedikodular da giderek artıyor. Çıkan dedikodulardan bir tanesi de ResetERA'dan geldi. Forum sitesindeki "vestan" isimli kullanıcıya göre Ubisoft, bu seneki E3'te yepyeni bir çevrim içi çok oyunculu oyunun duyurusunu yapacak ve bu oyun Rocket League'e oldukça benzer olacak.
Vestan, Roller Champions olarak adlandırılan oyunla ilgili bir adet görsel ve bir adet oyun içi video da paylaştı. Oyun, ilk bakışta Roller Derby sporuna benzese de Roller Derby'nin bir çeşitli topla oynanan sürümü gibi duruyor.
Vestan, oyun menüsüyle ilgili olarak, "Ana menüden hızlı oyun, sıralama oyunu, özel maçlar ve turnuvaları modlarını seçebileceksiniz. Ses ayarları menüsünden taraftar, müzik, sesler ve ses efektlerinde değişiklik yapılabilecek hatta yayıncı modu da bulunacak" dedi.
Forum kullanıcısı, oynanış seçenekleri menüsünde Price ve Flick olmak üzere iki modun olduğunu ve bu menüden X ve Y hassaslığının değiştirilebileceğini söyledi. Vestan bunlara ek olarak oyunun sadece çevrimiçi modda oynanacağını ifade etti.
Bu dedikodunun doğru olup olmadığını iki hafta sonra gerçekleşecek olan E3'te öğreneceğiz. Eğer ki doğruysa yakın gelecekte e spor oyunlarına bir yenisi daha eklenebilir.
Teknoloji
Kaynak: WebTekno