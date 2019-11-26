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UBSK'dan kadına şiddete pankartlı farkındalık

Urla Belediye Spor Kulübü (UBSK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde farkındalığa imza attı.

26.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:42UBSK'dan kadına şiddete pankartlı farkındalık
Belediye Kulübü (UBSK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde farkındalığa imza attı.

1. Amatör Lig'de mücadele eden Urla Belediye Spor Kulübü (UBSK), sahasında Spor ile karşılaştı. Urla Belediye Spor Kulübü oyuncuları sahaya, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" pankartı ile çıktı. Futbolcuların bu konuya duyarlılıkları tribünlerden büyük destek gördü.

"Güçlü kadın güçlü toplum demektir"

Urla Belediye Spor Kulübü, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da, mücadeleyi tribünden takip etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Oğuz, "Kadınlar, toplumların değişmesi, gelişmesi ve aile yapıları için çok önemliler. Güçlü kadın demek güçlü toplum demektir. Ben de bir annenin çocuğu, bir kadının eşi ve bir kız babası olarak her zaman kadınların yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirmek istiyorum. Oyuncularımızı gösterdikleri hassasiyetten dolayı kutluyorum" dedi. - İZMİR

Gümüldür, Urla, Spor

Kaynak: İHA

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