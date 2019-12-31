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UBSK sporcusu İzmir'i temsil etti

Erzurum da gerçekleşen "Büyük Erkekler ve Bayanlar Ferdi Boks Turnuvası"nda Urla Belediyesi Spor Kulübü boksörü Buse Uncu Türkiye üçüncüsü oldu.

31.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:22 UBSK sporcusu İzmir'i temsil etti

Turnuvaya 'den katılan tek boksör olan Uncu, 48 kilo da yer aldığı şampiyonanın sonunda İzmir'e madalya ile döndü.

Maçın ardından açıklama yapan antrenör Önder Yağcı: "Kızımızı tebrik ediyorum. 'nin en büyük üçüncü kentini sadece sporcumuz Buse temsil etti. Onunla gurur duyuyorum. Yarıştığı kategorilerde dünya, Avrupa be Balkan şampiyonalarında derece yakalamış sporcular vardı. Şampiyon olmak isterdik ama 'dan üçüncülük ile dönüyoruz. Daha çok çalışacağız ve Urlamızın adını birincilikler ile duyuracağız" dedi.


Türkiye, Erzurum, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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