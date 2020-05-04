Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kazaya karışan araçlar Polisin vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunması Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi Yaralının sedye ile taşınması Diyarbakır'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

04.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:01
Kazaya karışan araçlar
Polisin vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunması
Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi
Yaralının sedye ile taşınması
Diyarbakır'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette ilerleyen 47 KE 053 minibüs, önce 19 BP 968 plakalı ardından 34 KU 1510 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Abdullah Çakmak 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Çınar, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz Haberler
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Baraja kırmızı balık bırakan ABD’li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haberler
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan’ın duyurduğu 7 il Haberler
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Haberler
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Haberler
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:28: Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 22:25: Günün özeti - Haber 22:25: AB, korona virüs aşısı için 7 milyar 400 milyon Euro bağış topladı - Haber 22:21: Selçuk: "(LGS kapsamındaki merkezi sınav) 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa... - Haber 22:15: ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR - Haber 21:57: Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz - Haber 21:50: AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek - Haber 19:20: HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti - Haberler 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler 15:13: Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var - Haberler