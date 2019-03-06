Üç Aylar'a Doğru

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Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, yarın başlayacak Üç Aylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.Kocaçoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Üç Aylar'ın, Allah'ın kullarına yıl içindeki hata ve kusurlarının affedilmesi için sunduğu arınma ve kurtuluşa erme mevsimi olduğunu belirtti.Allah'ın, Üç Aylar'da her türlü savaşı, çapulculuğu, zulüm yapmayı yasakladığını ancak dünyanın birçok yerindeki İslam coğrafyalarında acı, gözyaşı, zulüm ve savaşların bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kocaçoban, şunları kaydetti:"Ümidimizi yitirmeden, sıkıntılar içindeki kardeşlerimizi unutmadan Üç Aylar'ı değerlendirmek için günlerin kıymetini bilelim. Peygamber Efendimiz bu aylara yaklaştığında 'Allah'ım recep ve şabanı bizlere mübarek kıl ve bizleri ramazana ulaştır' diye dua ederlerdi. Bizler de Peygamber'imizin duasına bütün benliğimizle katılıyoruz. Bizlere bahşedilen bugünleri fırsat bilerek ortadaki dargınlıkları ve kırgınlıkları kaldıralım. Yıkılan kalpleri düzeltmek için gayret sarf edelim."7 Mart Perşembe'yi 8 Mart Cuma'ya bağlayan gecenin aynı zamanda Regaip Kandili olduğunu hatırlatan Kocaçoban, "Bu geceye Regaip Gecesi ismini melekler vermiştir. Allah bu gece müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Peygamber'imizin ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay recep ayıdır." ifadelerini kullandı.